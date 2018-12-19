男開槍射傷情敵 竟以受刑人歌唱賽得獎為由爭取減刑

2018-12-19 14:32

〔記者張文川／台北報導〕28歲男子陳柏宏，不滿交往3年的39歲江姓前女友和他分手後，就重回張姓舊愛的懷抱並同居，前年12月陳男恐嚇江女要求復合，否則就要對付她的兒子，同年底竟開車尾隨撞到2人，再開槍射傷張男，事後逃亡到全身只剩50元才投案。

一審新北地院依殺人未遂、槍砲等罪判刑6年半，陳男上訴，竟以他在監獄裡參加歌唱比賽、勇奪團體最佳默契獎當理由爭取減刑，高院二審不採納，今駁回上訴，維持6年半刑期。可上訴。

判決指出，江女原本與張男交往3年，前年1月分手後，改與陳柏宏交往，但陳男因毒品案被法院通緝，且不務正業，交往2個月江女就決定分手，前年4月與張男復合，同居於蘆洲區。

陳男不滿江女重回舊愛身邊，前年12月6日到江女上班的瓦斯行，恐嚇她如果不復合，「我第一個要對付你兒子」，同月31日清晨，張男騎車載女友上班，在樓下堵人的陳男開車尾隨，到巷口突然加速追撞，撞倒2人機車倒地，再下車直接朝張男的腹部開一槍，子彈卡在脊椎，脊椎神經受損，在醫院急救10天才撿回一命。

陳男犯後「落跑」，當晚還在住處附近大樓屋頂看跨年煙火，直到錢花光了才打電話向父親求助，投案時全身只剩50元。他辯稱是張男碰到他的手肘才不小心走火 ，但張男和江女都證稱陳男一下車就直接開槍，沒有和張男碰撞，法官不採信陳男辯詞。

陳男還認為一審判太重，為了爭取減輕刑期，他辯說有捐慈善捐款，但提不出捐款收據，又提出他在獄中參加受刑人歌唱比賽，獲得團體賽最佳默契獎，拿出獎狀宣稱已經改過向善，請求法官酌減刑罰，但合議庭認為這理由於法不合，不予採納。

高院認定，陳男素行不良，光天化日朝被害人腹部開槍，有殺人的間接故意，公然挑戰法律，膽大妄為，犯後逃亡，還把凶槍丟掉讓警察找不到，一審量刑很適當，駁回上訴。

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