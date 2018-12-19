2個多月偷300餘隻雞 讓農民恨透竊賊終於被逮

2018-12-19 14:20

〔記者周敏鴻／桃園報導〕桃園市邱姓男子涉嫌從10月7日起專偷中壢、八德區農家的作物與雞隻，2個多月就有15戶農家受害，被偷走的雞隻多達323隻，讓農民非常氣惱，還好警方追查多日，18日終於逮人送辦，警方說，邱男去年底才因偷雞與牛被逮，卻死性不改，故技重施，將依竊盜罪嫌追究他的刑責。

警方說，10月7日接獲農家報案，指種在農地的作物與養在一旁的雞隻不翼而飛，警方展開調查期間，又陸續接獲多起報案，同樣都是作物與雞隻被偷，作物不分種類，或是白菜、或是青江菜、或是花椰菜，全都不能倖免。

農家想到市場販售的作物或雞隻被偷，影響生計，讓農民們非常氣惱，警方組成專案小組調查，掌握邱男（66歲）涉有重嫌，18日趁著邱男外出購物時逮人，並查扣油壓剪、虎頭鉗等作案工具。

邱男坦承涉嫌15起竊案，得手的作物、雞隻都由他帶到市場販售，不法獲利約30萬元，他供稱，偷來的雞隻若不夠肥美，他還會放在八德區長興路一處農地飼養，等雞隻夠肥壯時，才拿到市場販售。

警方說，去年11月間，邱男也曾用相同手法犯案，當時就曾被警方盯上並逮捕送辦，如今再因農作物與雞隻易偷好賣而故技重施，同樣也難逃法網，已依竊盜罪嫌將他送辦。

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