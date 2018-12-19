中年大叔真狠！痛揍女友3次再把她關狗籠

2018-12-19 13:40

〔記者張瑞楨／台中報導〕真狠！台中市52歲吳姓男子，今年1月與張姓女友吵架，他不但威脅要把張女兒子當成廢物殺掉，還將張女痛打3次，再把張女當成狗，關進狗籠內，直到吳男睡著，張女才能逃離報警，法院審理時，吳男全盤否認，並辯稱自己醉酒忘記過程，台中地院不採信，依剝奪他人行動自由罪判處徒刑3月，可易科罰金9萬元與上訴。

判決書指出，吳男於2014年與2016年，分別觸犯公共危險罪與詐欺罪，2017年執行完畢，今年（2018年）1月30日下午，他與張姓女友起爭執，吳男把張女痛打一頓，張女逃回自己住處，且有分手之意，吳男遂於翌日（31日）清晨2時許，跑到張女的住處樓下，要求張女下樓解釋清楚。

張女前一日被打仍餘悸猶存，畏懼而不願意見面，吳男竟用手機傳訊息給張女，內容為「妳會付出慘痛的代價，無可挽回的代價」、「我就跟妳玩到底」、「看好妳兒子，這是妳逼我的，妳會付出代價，我殺廢物」，張女心生畏懼，只好外出見面。

張女於中市北區通豪飯店附近的武漢街上，被開車的吳男堵上，吳男把張女強拉上車，先徒手毆打張女，再把張女的手機丟至車窗外，復讓張女下車撿手機，張女趁隙逃跑，吳男再度強拉張女上車，載到吳男位於霧峰區象鼻路的住處，再把張女關進狗籠內，又改拉到2樓工作室痛打一頓，之後，命令張女與他同床共眠，張女趁吳男熟睡後逃跑報警，但沒有提出傷害罪告訴。

台中地院審理時，吳男否認犯行，宣稱喝醉忘記過程，法院認為他的犯行，包括恐嚇危害人身安全、強制罪等，以最重的強暴脅迫、恐嚇等剝奪他人行動自由論罪，判刑3月，可易科罰金，可上訴二審。

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