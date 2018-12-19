國中生偷開車肇事 身上兩百元求私下和解

2018-12-19 13:36

〔記者王駿杰／新竹報導〕一名劉姓國中生17日偷開爸爸的轎車，載另名鄭姓翹家友人南下新竹找外婆，晚間回程時疑不諳操作，車輛失速追撞前方等紅燈、由黃姓男子駕駛的轎車，硬生生將黃男的轎車往前推進2公尺，身上僅有兩百元的劉、鄭兩人不斷哀求黃男，希望能私下和解，最後遭警方開出無照駕駛罰單，整起車禍細節仍待釐清。

警方指出，劉男未成年無照駕車，酒測值為0，他17日偷開爸爸的車出門，載著另名未成年、翹家的鄭姓男友人到新竹找外婆，晚間回程行經竹科園區道路，整輛車直接追撞黃男駕駛的轎車，所幸無人傷亡，訊後已開出無照駕駛罰單，並通知家人與社工單位協同處理。

警方指出，將針對青少年無照駕駛、未戴安全帽、闖紅燈、超速等易肇事致傷亡的違規，列為加強取締重點項目，同時呼籲家長要多注意子女從事的活動，提醒孩子勿無照使用車輛，有駕照也應確實遵守交通規則，確保行車安全。

黃男指出，當晚他和妻子開車往新竹市區，車停在內側車道準備左轉時，竟遭後車追撞，衝擊力道很強，整輛車直接被往前推了2公尺遠，讓他和妻子嚇壞了，這起車禍也造成他轎車後保桿偏右邊被刮、掉漆。

黃男說，當他下車查看時，竟有兩名國中男學生從後方肇事的車輛走出，不斷哀求他別報警，願意花錢消災，但口袋裡僅有200元，也說不出父母親的聯絡方式，最後他還是打電話報案，交由警方查辦。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/