網路非法賣藥 最重可處10年以下有期徒刑

2018-12-19 13:33

〔記者王駿杰／竹市報導〕近年來民眾出國旅遊常會幫親友或自用代購藥品；新竹市衛生局今天指出，據統計國人愛買的藥物如合利他命、泰國青草膏、泰國五塔散、保心安油、保心安膏、黃道益活絡油、太田胃散等在國內都屬於「藥物」，民眾自國外買藥回國，要注意不可在網路刊登販售，否則最重可處10年以下有期徒刑。

據衛生局統計，近2年來自國外攜帶藥物回國後，違規在網路刊登販售，被查獲因而受罰的案件就有65件，一般民眾僅可供自用，不得於網路販售。

衛生局代理局長楊清媚指出，民眾藥品雖可合法攜帶入境，但僅供個人自用，不可公開陳列販售，如將藥品上網販售，涉及製造或輸入偽藥、禁藥者，可依藥事法處10年以下有期徒刑，得併科新臺幣1億元以下罰金。

明知為偽藥或禁藥，仍販賣、供應、調劑、運送…或意圖販賣而陳列者，也可依藥事法處7年以下有期徒刑，得併科新臺幣5千萬元以下罰金，民眾切勿以身試法。

楊清媚提醒，民眾若想在網路販售藥物，須先向當地衛生局申請藥商販賣許可執照，及登記通訊交易事項，民眾千萬不可在網路上販賣藥物，以免觸法遭罰。

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