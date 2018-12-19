醋男刺死前妻新男友 判刑16年定讞

2018-12-19 13:22

〔記者張文川／台北報導〕新北市蘆州區68歲男子王桂林，不滿結褵20多年的麻姓前妻，剛跟他離婚一個月就另結新歡金姓男子，酒後找金男談判，憤而朝金男連刺8刀致死；一審新北地院依殺人罪判他17年徒刑，高院二審今年10月改判16年，最高法院今駁回上訴，全案定讞。

判決指出，68歲王桂林與49歲麻姓前妻結婚20餘年，去年麻女以王男有債務為由，要求離婚，離婚後仍同居，但分房而睡，去年8月10日，王男質問麻女：「妳有沒有在外面亂七八糟？」麻女回說：「難道我離婚不能交朋友？」王男撂話：「你們就不要讓我看到，看到就倒大楣」。

隔天晚上，王桂林與友人聚餐喝酒後，回家沒見到麻女，打電話質問她；麻女的新男友金男得知後，請麻女約王男來談判，打算向王男公開與麻女的關係，雙方約在永和見面，卻爆發口角，王男掏出隨身的折疊刀攻擊金男，把刀高舉過頭往下用力刺殺。

金男身中8刀，其中一刀從左前胸刺入深達11公分，刺穿左肝，直入胃中，另一刀從左鎖骨下方刺入9公分，刺穿左肺貫入腹腔，生命垂危；警方到場以警棍打落他王男手上的摺疊刀，金男送醫後仍因傷重不治死亡。

審理時，王男辯稱只想教訓對方，無意致死，但一、二審都認為，王男因醋意而萌生殺人犯意，手法殘酷毫無節制，殺意堅定。

二審考量王男已坦認犯行，但有開車撞死過人、賭博、麻藥、槍砲、妨害自由等10條前科，從事消防工程業務，當庭表達有意道歉並願意支付20萬元慰問金，但被害人家屬未到庭而作罷，因此減判1年，判刑16年。最高法院今駁回上訴確定。

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