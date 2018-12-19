耍酷飆車下一秒自撞橋墩... 網友諷：好療癒的影片！

2018-12-19 13:14

〔記者許國楨／台中報導〕一輛自小客日前在台中西屯區環中路直線加速飆車，下一秒卻失控自撞橋墩，有網友將影片PO到臉書社團，隨即引發數千網友按讚，紛紛留言諷「好療癒的影片」、「三好加一好」、「這個側翻裁判給出了87分」等；警方表示，將進一步針對駕駛肇事逃逸及是否超速等違規部分究責。

一名網友昨天在臉書「爆料公社」PO出這段簡短寫著「車輛加速自撞車禍、台中市西屯區環中路…」的事故影片，根據影片內容研判，畫面應該是來自車內的行車記錄器，該車本月14日中午12點多，從台中市西屯區廣福路左轉環中路後，行駛在筆直的橋下持續加速。

只聽到汽車發出高轉速聲浪，突然有異物遮擋視線，下一秒異物從擋風玻璃飛走後，車子隨即失控撞上台74線高架道路的橋墩，因撞擊力道猛烈，車輛明顯劇烈晃動天旋地轉，原本是在耍酷飆車的駕駛，撞擊時只驚喊出一聲「啊」，此時車上的行車記錄器還正好播放「周圍有測速照相，請…」的語音到此告一段落。

該段影片立即引起熱議，網友紛紛留言「太好笑了怎麼辦，我看了好幾次」，還有人譏諷「連直線都開不好還想跟人家開快車」。還有網友嘲笑「柱子沒事吧」、「好療癒的影片，三好加一好」、「這個側翻裁判給出了87分，看那開車方式，早晚7天到，為什麼不珍惜生命」。

警方表示，事故發生後白色自小客停在橋墩前，消防局獲報趕往將37歲的楊姓駕駛救出送醫，所幸只有右手擦傷及腰痛，沒有生命危險，但仍會針對駕駛肇事逃逸及是否超速、危險駕駛等違規事項，進一步鑑定後釐清究責。

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