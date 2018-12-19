醫院2保全打死病患丟包 二審仍判7年多

2018-12-19 12:03

〔記者張文川／台北報導〕台北市立聯合醫院中興院區約聘保全廖克偉、鄭欽隆，2年前多次動粗教訓病患，把劉姓病患拖到廁所、樓梯間圍毆，發現對方吐血，唯恐東窗事發，竟連人帶輪椅推到院區外「丟包」等死；一審士林地院今年3月依傷害致死罪將廖克偉判刑7年10月、鄭欽隆7年4月，另依剝奪行動自由罪各判6月可易科罰金；二審今維持傷害致死罪刑度，可上訴。

二審將一審認定的剝奪行動自由罪撤銷，改依共同傷害罪各判刑廖4月、鄭3月，可易科罰金。另一名參與毆打李姓街友的保全員胡勝捷，一審被依剝奪行動自由罪判刑6月，二審也改依共同傷害罪改判2月，因已和解並賠償，獲緩刑2年。

判決指出，罹患疥蟲的李姓街友，2016年5月6日到中興醫院，希望多領藥膏，但因講話較大聲、情緒激動，廖、鄭、胡3名保全員將他拖進男廁海扁，導致腦震盪。

同月21日，劉姓病患酒後不適，被救護車送進急診室，出院後卻又返回醫院大廳，躺在地上吵鬧、賴著不走，廖、鄭2人把劉男拖進樓梯間，推頭去撞牆、痛毆頭部，劉男吐血倒地昏倒，2人才停手，把昏迷的劉男放上輪椅，推至院區外的吸菸亭丟包，企圖營造劉男自摔致死的假象。

廖、鄭到案供稱，劉男在醫院鬧事，他們處理完就回到各自崗位，但監視器畫面顯示，廖、鄭2人是把全身癱軟的死者推出醫院，而非推進醫院治療，法醫鑑定劉男是遭毆打致死，且樓梯間、輪椅、吸菸亭及2保全身上的衣物都有死者的DNA。

胡男認罪，廖、鄭否認行兇，一、二審都不採認信其辯詞，將打死劉姓病患的廖、鄭各判刑7年多。廖、鄭2人今到庭聆判後，沮喪地說對判決不服氣，說劉男當時還有氣息、還能講話，並不是昏迷不醒。

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