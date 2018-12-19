掛註銷車牌招搖過街 「8條通」賓士男栽了

2018-12-19 11:43

〔記者許國楨／台中報導〕因涉及詐欺等多起案件遭通緝的張姓男子還不安分，開著懸掛註銷車牌的賓士車趴趴走被警方攔查，他因心虛慌報身分企圖蒙混過關，被警方以臉部辨視系統查詢時，竟還辯稱患有糖尿病導致臉型會有差異，但最後仍被確認身分查出他有8條通緝罪名，訊後解送歸案。

台中市警局保安大隊第二中隊中隊長賀雲生，日前晚間帶班巡經潭子區民生街時，發現一輛賓士車懸掛註銷車牌上前盤查，要求45歲的張姓駕駛下車出示證件受檢，此時張男眼神始終不敢直視員警，面對警方盤查更因心虛謊報他人的年籍資料企圖蒙混過關。

員警以警用小電腦臉部辨識系統查詢，發現臉部特徵不符，張男辯稱因患有糖尿病長期服藥導致臉型變型會有差異，但員警仍仔細比對特徵及身分資料，戳破其謊言，赫然發現張男有8條通緝在案。

經查張男從今年9月份起陸續因詐欺4案、侵占1案、偽造文書1案及偽造有價證卷2案等共8案，分遭台中地院及台中、南投、桃園等地檢署通緝，住在沙鹿區的張男警訊中供稱，當天向友人借了這輛賓士車代步到潭子區訪友，沒想到友人都未驗車導致車牌被註銷，連帶讓自己的通緝身分曝光，真的是始料未及；警方則在訊後將他解送歸案。

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