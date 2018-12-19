國有地被蓋溫室種羅漢松苗 北檢起訴竊佔男

2018-12-19 11:28

〔記者錢利忠／台北報導〕為偵辦違法開發山坡地等破壞國土保育案件，檢調曾於今年5月、9月間展開全台大搜索；針對新北市石碇山區部分，台北地檢署發現1名王姓男子，涉嫌長期竊佔由新北市政府及國軍退除役官兵輔導委員會新北榮民服務處所管理的2筆國有地，用來興建溫室及羅漢松苗圃，竊占面積約1200多坪，偵結後依違反水土保持法等罪將他起訴。

今年3月，交通部觀光局公布全台非法露營區業者多達442家，逾半數的230家位於山崩與地滑地質敏感區，調查局因而先後於今年5月及9月間，發動全台大搜索，先後查獲被竊佔的國土面積達25萬及44萬平方公尺，兩波行動共約談上百名竊佔國有地的被告到案。

檢方調查，位於新北市石碇區烏塗窟段圓山子小段的2筆土地，原為已故陳姓榮民的遺產，之後由退輔會新北榮民服務處負責管理，以及相鄰的同小段第77地號由新北市府所管理的國有地，共3筆面積合計4123平方公尺的國有地，自2015年起即被王男長期竊佔，上頭被違法興建溫室2座、鋪設水泥路面、架設水塔及闢建羅漢松苗圃。

檢方查出，被王男竊佔的國有地已改變原地形地貌，不僅坡面表土裸露，天然地表水入滲功能也受阻礙，經民眾報案檢舉後，認定王男涉違反水土保持法等罪的事證明確。

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