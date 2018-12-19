國道飆速173公里 他扯因「挫屎」了…

2018-12-19 11:24

〔記者湯世名／彰化報導〕某醫院黃姓醫師駕駛BMW行經國道3號南下207公里路段時，被國道員警以測速槍測出時速高達194公里，足足超速84公里，黃男辯稱抱病趕赴醫院救人，希望能撤銷裁罰，但遭法院判決敗訴。轄線國道七隊今天指出，這種超速違規非緊急事件，不在警方的勸導項目內，因此依規定舉發。

國道七隊巡官陳科宏指出，這名黃姓醫師是今年7月間開車行經國道3號南下207公里烏日路段，被路邊執勤的員警以雷射槍測出時速194公里，超速84公里，員警當場開單舉發，但黃事後不服，向法院提出申訴，仍被法院駁回，開罰8000元，吊扣汽車牌照3個月，還得參加道安講習。

事實上，過去國道1號也曾發生類似事件，1名魏姓男子開車行經彰化路段時飆速173公里，足足超速63公里，已屬危險駕駛，員警依法舉發8000元罰單並吊扣牌照3個月。魏男提出行政訴訟，表示自己當時肚子絞痛，還因忍不住而「挫屎」在褲子裡，真的痛到不知已經超速。法官審酌認為不符「緊急避難行為」要件，判魏男敗訴，並要負擔訴訟費用300元。

國道七隊巡官陳科宏表示，過去他們曾遇過轎車內載有孕婦，即將臨盆，員警與對方溝通後，由警車擔任前導安全護送到醫院，呼籲用路人遇有緊急狀況時，仍應打電話通知警方前來協助處理，切勿擅自超速，以免危及自己與他人行車安全。

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