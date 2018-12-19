出獄洗心革面卻不知又被通緝 騎車趴趴走因這件事GG了

2018-12-19 11:13

〔記者黃良傑／高雄報導〕因偽造信用卡判刑入獄，才剛假釋出獄，卻不知又有一侵占案因未到案被通緝，高市警方見吳姓男子深夜騎車未開燈，攔下勸告意外查獲，他表示有心改過當酒吧服務生，沒想到還有一案被通緝，忍不住露出沮喪神情，員警轉過來安慰他「法官會給自新機會」。

新興分局今指出，吳男（27歲）過去因年輕不諳世事，曾與他人一同偽造信用卡，被法院依偽造文書罪判刑入獄，假釋出獄後找到工作重新做人，因不住在戶籍地，沒有收到另一侵占案的通知，導致遭到檢方通緝，吳男並不知情。

中正三所警員宋柏慶、池明隆表示巡邏時，在六合路與和平一路口時，見一名男子騎乘機車大燈卻未開，宋員原擔心騎士深夜騎車視線不良，易發生交通意外，因此「熱心地」驅前提醒他夜間騎車應開啟大燈。閒聊中因騎士未帶證件，警方身分查證時，使用警用行動電腦查詢，立即顯示為查捕逃犯，警方再細看資料發現他有偽造文書、詐欺等多項前科，並於上月27日遭高雄地檢發布侵占通緝。

警方「熱心地」告知吳男遭通緝了，吳男聽聞後驚訝不已，他宣稱自己因前案才剛假釋出獄，已經很久沒回家，都沒有收到傳票，所以才不知道自己被高雄地檢通緝。

吳男自稱目前在和平路上一間酒吧擔任服務生，本想這次出獄後要洗心革面好好工作，警方一旁安慰他，既然知道自己過去做過一些錯事，就好好地將過去案件結束，只要肯悔改，社會都會給予機會，警方訊後依通緝案移送高雄地檢歸案。

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