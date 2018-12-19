離譜！少年隊移送網路簽賭「手機無法開、電腦沒資料」 法官判無罪

2018-12-19 11:24

〔記者黃建華／高雄報導〕真是有點烏龍！高雄市警少年隊去年1月間偵辦一起重利、賭博案，持橋頭地院搜索票搜索李姓男子住處，查扣電腦、手機等證物，僅根據王姓男子供詞，就將李男涉嫌提供九州娛樂城賭博網站的帳號、密碼供王男與不特定人簽賭，將2人分別依意圖營利聚眾賭博罪與普通賭博罪移送檢方起訴，但高雄地院審理認為，扣案事證有重大瑕疵，案情逆轉，李、王均獲判無罪。

判決指出，李男、王男在法院審理時均否認有提供簽賭帳號、密碼經營九州娛樂賭博網站及簽賭犯行。

法官審理發現，全案除了王男警訊中的片面指述，少年隊查扣移送的電腦、手機硬體與卷證、完全沒有任何九州娛樂賭博網站的事證，另警方查扣的一紙陳姓男子的身分證影本更與本案無關。

法官為此發函高雄市警少年隊詢問「扣案之手機、電腦中有無獲取本案相關賭博事證資料。」

離譜的是，少年隊竟函覆法院：「手機聊天紀錄無法開啟，電腦內無相關資料」等語。

判決更指出，少年隊隨函檢附的扣案手機擷取照片20張及電腦鑑識報告20頁，根本無關於九州娛樂城之照片或資料，鑑識報告亦無法證明被告李男有經營九州娛樂城或申辦九州娛樂城帳號密碼等情。

法官據此認為，檢方起訴被告李男涉犯刑法圖利聚眾賭博罪嫌、被告王男涉犯刑法普通賭博罪嫌，自應對相關構成要件事實盡舉證及說服之責。尤其被告李男於偵查中係供稱其僅有自己研究賭博網站，並無任何經營賭博場所等語，自難認李男於偵查中有自白犯罪。

另被告王男雖於偵查中供承：李男曾於2015年5 、6月間，有提供九州娛樂城簽賭網站之帳號、密碼供其簽賭，但被告或共犯之自白不得作為有罪判決之唯一證據。因此將李、王2人均判處無罪。

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