貴婦奈奈告人討300萬開庭 眾人關心「律師費付了嗎？」

2018-12-19 11:08

〔記者溫于德／台北報導〕網紅貴婦奈奈（本名蘇陳端）和丈夫黃博健一同創立的「杏立博全」醫美診所，上月30日驚傳惡性倒閉，眾受害者已對貴婦奈奈夫妻提告詐欺，但兩人事後被查出已落跑國外。不過，被控欠錢的貴婦奈奈，去年認為廣告廠商時尚美人生物科技未經同意使用其姓名或肖像，提告請求賠償300萬元並撤除廣告，全案今天再開庭；至於民眾關心的，貴婦奈奈是否已支付律師費用，到庭律師伍徹輿說，因為他僅是事務所受雇律師、僅領月薪，並不清楚。

關於貴婦奈奈、丈夫黃博健及執業登記在該診所的貴婦奈奈公公黃立雄，台北地檢署日前將3人列為詐欺罪偵字案被告，但3人均已逃亡美國舊金山或加拿大多倫多。

至於本案，貴婦奈奈認為，數年前僅同意時尚美人生物科技的開站記者會，但公司未經同意，卻將其照片拿去作為公司海報或其他車體廣告，自然已逾越同意出席的範圍，在發函要求終止未果下，去年委由律師提告索賠不當得利300萬元，同時要求撤除公司臉書照片及車體廣告。

但被告律師稍早答辯提到，當時曾支付貴婦奈奈出席費用1萬3000餘元，且就雙方簽的「無名契約」，公司認為應是可以持續使用貴婦奈奈照片，否則在本案提告也有罹於時效問題。

法官聽完雙方陳述後諭知全案明年1月11日下午5時宣判。

伍徹輿庭後表示，本案上次開庭大約是在今年7至8月間，庭後曾以電子郵件聯繫貴婦奈愛，回覆當次開庭進度，之後未再聯繫，而今天會再開庭原因在於，承審法官已更換，須更新審理程序，才會再度庭，不過，本案應調查程序與事實均已清楚，今天也已辯論終結。

至於各方關心的，貴婦奈奈是否已經支付律師費？伍說，這個部分由於他是領月薪的，並不清楚，且涉及律師事務所的營業秘密，因此不便回答；伍最後也說，原則上每間律師事務所，都會先收律師公費才會打官司。

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