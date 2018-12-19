網紅空姐偷吃認錯 痛訴夫甩兒巴掌、情緒失控

2018-12-19 11:40

〔即時新聞／綜合報導〕張姓網紅空姐6個月前爆出偷吃事件，丈夫公開性愛影片與鹹濕對話，鬧得沸沸揚揚；事件曝光後，張女首度回應，她承認錯誤，但指控「事出必有因」，痛訴丈夫的暴力行為。

據《三立新聞》報導，張女承認，她的偷吃行為破壞了婚姻，但「事出必有因」，她痛訴，丈夫情緒起伏很大，「情緒來了，什麼事情都做得出」，就像有次她和丈夫、兒子一起在外用餐，兒子拿胡椒粉想加在碗中的空心菜上，但蓋子似乎沒有蓋好，整罐胡椒粉幾乎全灑在菜上，丈夫一看勃然大怒，除大罵外，還當場甩了兒子耳光，更要求兒子吃一口都是胡椒粉的空心菜，張女怎麼勸阻都止不住丈夫的怒火，丈夫還揪著兒子的衣領，打算將兒子拉到廁所痛打一頓，在張女拚命阻攔下，丈夫才終於罷手並立刻走出餐廳，剩下被嚇到大哭的兒子和張女獨自面對現場尷尬的氣氛。

張女淚訴，她做錯事但無辜的家人卻遭牽連，讓她深感愧疚，她也因為這件事不敢出門，要以帽子、口罩等遮掩才敢走出家門，她接受網友的批評，也知道小孩需要她，她很努力地生活下去，外人眼中看起來沒怎樣的樣子，但半夜仍會忍不住躲起來偷偷哭泣。

☆民眾如遇同居關係暴力情形，可撥打113保護專線，或向各地方政府家庭暴力防治中心求助。☆

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