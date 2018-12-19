孩子屏東跟阿公嬤同住影響身心？竹科新貴媽媽搶到監護權

2018-12-19 10:23

〔記者李立法／屏東報導〕原是受人稱羨的竹科電子新貴夫妻檔，因忙錄的工作賠掉婚姻，又為搶監護權撕破臉，孩子成了夾心餅，法官感嘆這樣的官司沒有贏家。

鍾男與陳女皆為新竹科學園區知名高科技公司尖端工程師，擁有上班族羨慕的收入與生活，但忙錄的工作步調卻讓兩人夫妻關係漸行漸遠，最後走上離婚一途。

去年7月鍾男突然將9歲兒子從新竹轉學至屏東，並與阿公阿嬤同住，鍾男則留在新竹工作，假日才回屏東老家，因造成陳女探視上的不便，陳女認為親權受到侵害，並擔心影響兒子的成長及學習，她自認有能力提供孩子最好的生活條件，於是提告爭取兒子的監護權。

鍾男解釋是公司被併購，擔心工作會變動，難以兼顧兒子教養問題，才轉學到屏東，讓兒子與祖父母同住，事實證明，兒子適應狀況良好，在學校的表現不輸新竹就讀時，陳女只會用物質來滿足孩子，對孩子的成長並非有利，請法官駁回陳女請求。

法官認為，鍾男事先未徵求陳女同意擅自將兒子轉學，已違反雙方離婚協議，新竹至屏東距離甚遠，陳女若要探視兒子必須忍受舟車勞頓，不利於親情的維繫，鍾男行為有違善意父母的原則，具妨礙子女人格發展之虞，於是將兒子的監護權改由鍾女獨任，還可上訴。

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