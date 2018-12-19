差點心臟病發！婦人匯款才知遭詐 「圈存機制」救回

2018-12-19 09:32

〔記者王駿杰／新竹報導〕60歲張姓婦人掉進詐騙老梗「猜猜我是誰」的陷阱，詐騙集團假裝「因感冒聲音沙啞」的姪女打電話給張婦，稱「有急用」向她商借20萬元現金，張婦不疑有他，日前帶兒子衝去銀行匯錢，所幸行員覺得有異，通知警方前來關心、查證，才以「圈存機制」救回現金。

警方指出，上週五張婦帶著兒子到台銀新竹分行匯款，她不斷向行員堅稱這筆錢是匯給姪女的，兒子也以為張婦已經確認過，等張婦將錢匯出去後，行員張順益機警再關心說「這也不是一筆小錢，最好再確認一下」，這時張婦才打電話確認，發現姪女根本沒向她借錢。

這時行員張順益立刻通知派駐台銀的保七員警曾仁國、陳偉、蕭正功、張世欣前來介入處理。除安撫張婦的激動情緒，也立即啟動「圈存機制」將已經填單匯出的20萬元凍結救回。

張婦看見20萬元失而復得，直說差點心臟病發作，不斷向警方和銀行行員道謝，保七第一大隊業將相關資料交由轄區警二分局東門派出所，繼續循線追查幕後的詐騙集團。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/