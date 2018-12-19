目睹前妻與律師甜蜜出遊 他起疑：官司沒打完就在一起？

2018-12-19 09:38

〔即時新聞／綜合報導〕幫客戶打官司打到「在一起」？一名去年3月17日和妻子離婚的馬先生指出，他在11月22日在台中花博園區目擊前妻和一名男子牽手甜蜜出遊，尾隨觀察後發現，男子竟然是先前協助前妻打離婚官司的已婚陳姓律師，讓他不禁質疑，兩人是否在官司還沒打完之前就在一起。

根據《鏡週刊》報導，馬先生去年3月17日和妻子離婚，因考量到女兒及財產分配問題而走上民事訴訟，而陳姓律師作為前妻的訴訟代理人，在今年9月、10月兩次調解都代表前妻出席。馬先生回憶，當時他就覺得奇怪，為何陳姓律師和他進行攻防時，極度想了解他和前妻之間的大小家務事，在目睹前妻與陳姓律師甜蜜出遊、牽手擁抱開心自拍後，馬先生不禁懷疑，陳姓律師在官司尚未結束前後和前妻交往，明顯違反律師道德倫理。

馬先生對此向陳姓律師任職的事務所投訴，不過事務所僅回應馬先生「兩人當天確實有出去玩，而且以前就認識」，但針對陳姓律師的已婚身分沒有正面回應。事務所一名主管表示，收到馬先生投訴後便和陳姓律師面對面詢問，但陳姓律師表示「不願回應」。

對此，律師王琇慧表示：「律師和當事人交往或發生性行為，屬於個人私德問題，只要不觸犯《刑法》通姦罪，原則上沒有刑事犯罪的問題，但若用性行為來抵用律師費用，則可能構成律師懲戒事由。」

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/