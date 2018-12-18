12/18 大樂透頭獎1注獨得3.2億！今彩539、雙贏彩頭獎摃龜

2018-12-18 22:21

〔即時新聞／綜合報導〕今晚（12月18日）開獎的第107000105期大樂透頭獎1注中獎，可得3億2638萬1297元，由彰化縣永靖鄉瑚璉村多福路36號1樓的富育投注站開出；第107000302期今彩539、第107000206期雙贏彩，頭獎均摃龜。

第107000105期大樂透中獎號碼為「05、08、11、15、33、37，特別號：03」，頭獎1注獲得，可得3億2638萬1297元﹔貳獎1注獲得，可得174萬40元；參獎共53注獲得，每注可得3萬5356元；肆獎共180注獲得，每注可得6692元；伍獎共2986注獲得，每注可得2000元；陸獎共4209注獲得，每注可得1000元；柒獎共3萬7707注獲得，每注可得400元；普獎共5萬1300注獲得，每注可得400元。

第107000105期49樂合彩中獎號碼為「05、08、11、15、33、37」，四合6注中獎，每注可得20萬元；三合共224注中獎，每注可得1萬2500元；二合共4599注中獎，每注可得1250元。

第107000206期雙贏彩中獎號碼為「01、02、03、04、07、08、12、13、16、19、21、24」，頭獎摃龜；貳獎共8注中獎，每注可得10萬元；參獎共279注中獎，每注可得500元；肆獎共3271注中獎，每注可得100元。

第107000302期今彩539中獎號碼為「04、16、18、23、34」，頭獎摃龜；貳獎共145注獲得，每注可得2萬元；參獎共5787注獲得，每注可得300元；肆獎共6萬2014注獲得，每注可得50元。

第107000302期39樂合彩中獎號碼為「04、16、18、23、34」，四合共4注中獎，每注可得21萬2500元；三合共243注中獎，每注可得1萬1250元；二合共6129注中獎，每注可得1125元。

第107000302期3星彩中獎號碼為「859」，正彩共12注中獎，每注可得1萬2500元。

第107000302期4星彩中獎號碼為「3036」，正彩共9注中獎，每注可得12萬5000元。

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見台灣彩券官網

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