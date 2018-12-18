急診醫師國道飆194公里嗆救人第一 法官這樣判……

2018-12-18 22:07

〔記者顏宏駿／彰化報導〕台中某醫院急診室黃姓醫師，今年7月間行駛國道3號台中大里路段，被測速照速高達時速194，罰款8000元，吊扣汽車牌照3個月，還得參加道安講習，但黃醫師不服，堅稱他抱病趕回醫院救人，希望法官體諒他「救人第一」的職業信念，撤銷該裁決，但法官認為，原告並非為特定緊急病人返回醫院，其實可以提前上路，因此駁回其申訴。

該案發生在今年7月13日清晨7時46分，陳姓醫師行經國道3號南下路段207.7公里處，被路邊執行勤務的員警以雷射槍測定時速194公里，超速84公里，員警立即驅車追趕，在大里交流道出口將其攔下，員警問陳男「你知道剛剛開多少嗎？」陳一臉無辜說「我生病才會超速」，員警訝異說「生病還敢開那麼快！」雙方一陣爭執，黃仍被開單，但黃事後不服，向彰化地院提出申訴。

黃向法官表示，他7月9日就感冒不舒服，有吃藥但未痊癒，12日凌晨還發高燒，由太太載他去醫院治療，13日8點他值日班，頭昏腦脹，很不舒服。

他強調，自己是醫院的急診室醫師，現今急診室人力不足，他為了照顧病患，抱病上班，希望法官體恤第一線醫療人員「救人第一」的信念。

法官根據原告服務的醫院班表發現，陳某當天8點就要值班，並未接到任何緊急醫療需求，原本就可提前上路，即使身體微恙，也可改搭其它交通工具前往，其超速之行為，並不符合避難之要件，況且，高速公路行車速度極高，一旦發生追撞即車毀人傷，原告無法準時到班而超速84公里，萬一其超速而造成傷亡，對公益為害更大，所以並不能因其身體不適、工作因素而有所同情，因此駁回申訴。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/