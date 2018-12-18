男子攜帶大量毒品被抓 辯有病壽命不到3年想紓壓

2018-12-18 22:36

〔記者吳昇儒／基隆報導〕41歲林姓毒蟲17日騎著被通緝友人的機車，行經基隆市北寧路時被警方攔查，身上帶有近60公克毒品的林男非常緊張。警方查詢他的身分時，他見難逃法網，主動交出毒品，並向警方表示，自己因患有心臟衰竭疾病，壽命剩不到3年，才會吸食毒品紓壓；警方當場將林男依現行犯逮捕，訊後依毒品危害防制條例將林男移送法辦。

基隆市警二分局八斗子分駐所警員林詩展、杜崇勳於17日深夜巡邏行經北寧路時，發現前方車輛形跡可疑且車尾燈老舊損壞，立即以M-POLICE行動電腦查詢後得知該車車主正在通緝中，林、杜2員立即趨車上前攔停該車，但林男自稱是向友人借車代步。

警方盤查發現林男有多項毒品前科，面對警方查證身分亦支吾其詞、異常緊張。員警發現他的褲子口袋隆起時，林男自知逃不掉，只好掏出海洛因4.1公克及安非它命54.6公克。警訊後，將他移送法辦。

據悉，年僅41歲的林男已經多次被抓，但因疾病纏身，壽命將至，被放出來就醫，但他卻不珍惜，反而繼續接觸毒品；而林男攜帶的毒品數量較大，他雖宣稱自己要吸食2個月的量，但不合常理，將持續追查林男是否涉及其他毒品案件。

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