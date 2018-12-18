詐騙集團就愛她？ 婦半年遭騙2次

2018-12-18 22:39

〔記者萬于甄／台南報導〕台南一名洪姓婦人今7月因落入愛情陷阱，欲匯款給假冒美國軍官的詐騙集團，好在被銀行行員察覺而攔下，孰料，經過約半年時間，該婦人又碰上「假投資真詐財」，日前到銀行轉匯1000元美金，供稱要給印尼友人投資美容院，經警方查證並再三勸阻後才放棄匯款。

中國信託商業銀行永康分行今年度已協助攔詐19件，其中，一名洪姓婦人日前欲轉匯1000元美金至印尼，但對匯款細節避重就輕，行員主動關懷時發覺有異，趕緊報警才成功攔詐；洪婦今年7月才因誤入愛情陷阱，差點被騙，孰料，約過半年時間又遇上詐騙集團。

洪婦雖向警方表示該筆錢要匯給印尼友人投資美容院用，但對於印尼友人的身分卻不了解，平時更只透過通訊軟體Line聯繫；起初她不相信又遇上詐騙，經警方與行員再三勸阻後，才放棄匯款。

此外，近期不少詐騙集團常以股票外匯、投資虛擬貨幣等手法，讓被害人著急轉匯，而落入詐騙陷阱，永康警方表示，此類「假投資」詐騙手法不外乎誆稱投資標的有美好「錢」景，且投資名額有限，讓被害人產生焦慮感，相信只要投資下去，很快就能獲得高倍的報酬。

警方提醒，無論是借錢或投資，只要談錢就要格外小心，因為「沒有穩賺不賠的投資」，尤其報酬明顯不合理的標的更是可疑，民眾務必小心，或可撥打165反詐騙諮詢專線查證。

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