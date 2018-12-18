男子藏身新北社區販毒 大批傳播妹進出引注意被抓

2018-12-18 22:00

〔記者王宣晴／新北報導〕43歲的蔡姓男子承租新北市五股一處社區大樓，卻將租屋處改裝成販毒據點，時常將傳播妹帶回租處，販售彩虹毒品咖啡包，但因進出複雜，引起住戶恐慌，蘆洲警方利用社區友善通報網，順利掌握不法事證，日前將蔡男逮捕到案，起獲502包毒咖啡包及109公克的K他命，訊後依意圖販賣毒品罪嫌將他送辦，並持續查緝毒品上游。

警方調查，蔡男今年10月在五股新五路二段的社區大樓租屋，開始經營販毒事業，先以1包200元的低廉價格大量取得毒品咖啡包，再利用通訊軟體聯繫上傳播妹，將她們帶回家中，讓顧客自行挑選毒品，以翻倍價格販售。

但因進出複雜，引起住戶不安，蘆洲警方利用社區友善通報網蒐證調查，順利掌握不法事證，本月14日下午5時許，大批警力前往查緝，當場逮捕蔡男，並在屋內起獲2罐總重109公克的K他命、吸食器及502包總重3762公克的毒品咖啡包。

警方表示，現場並未發現不法所得，懷疑蔡嫌有共犯協助將所得帶出，警方同時也透過現場的手機及平版電腦確認販毒情事，訊後依意圖販賣毒品罪嫌將蔡男送辦，並持續溯源調查毒品上游及共犯身分。

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