通緝犯拒檢逃3公里 撞完小黃再衝撞員警

2018-12-18 20:06

〔記者王宣晴／新北報導〕48歲的王姓毒品通緝犯今載著55歲的林姓友人開車行經新北市三重正義南路、光興街口時，拒絕警方攔查，一路加速逃逸3公里，途中撞到一輛計程車後肇逃，最後警方以警用機車阻擋才攔下王男，擊破車窗後將兩人拖下車壓制，並在車內起出1.32公克的毒品嗎啡，訊後將依毒品、妨害公務等罪嫌送辦。

警方調查，今天下午3時許，巡邏員警發現一輛白色自小客車形跡可疑，上前盤查，不料王姓駕駛擔心通緝身分遭查緝，竟拒檢逃逸近3公里，在三民街處與一輛計程車發生擦撞後仍不停車，繼續猛踩油門企圖逃逸，員警通報攔截圍捕後，騎在王男轎車前方喝止，但王男持續失控繼續衝撞，員警跳車閃避，轎車撞倒警用機車後才終於停車。

警方表示，王男停車後，員警趕緊上前擊破車窗，要求王男下車，不料林男先從副駕駛座下車，指著員警大罵「幹！衝三小」，見員警上前，又龜回車內，最後王、林兩男在警方的喝斥下才願意下車，兩人蹲在車邊接受盤查。

警方確認王男是毒品通緝犯，並在車內起出1.32公克的毒品嗎啡，將兩人帶回警局偵訊，訊後將依毒品、妨害公務等罪嫌移送法辦，並將王男解送歸案。

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