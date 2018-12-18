高階萬元手機遺失差點回不了國 暖警調閱監視器幫尋回

2018-12-18 22:15

〔記者吳昇儒／基隆報導〕新加坡籍的李姓女子17日來台觀光自由行，逛完基隆市知名的彩色屋景點後準備到火車站搭車，下車後才發現新買的iphone XS掉在計程車上，裡面有重要的搭機資訊。李女立刻到派出所報案，希望能找回手機。警員吳敏仲接獲報案後，立即調閱沿途監視錄影畫面，經過濾多部車後，找到該計程車車號，請司機將李女的手機送回。

25歲李姓遊客跑到基隆市警察局第二分局正濱派出所報案指出，自己與友人一行4人來台觀光旅遊，參觀完基隆著名景點彩虹屋後搭乘計程車卻不慎將手機掉在車上，希望警員幫忙找回；裡面有搭機資料，兩天後就要返國了不知道該怎麼辦。

李女一行4人雖然皆為新加坡籍華人，但中文表達皆生硬，警方花費了一番功夫才釐清事情始末。

警員吳敏仲隨即過濾周邊監視器，找到載李女一行人的計程車，聯繫司機並向其說明原委。司機得知後，熱心地把手機送回。李女收到失而復得的手機終於轉憂為笑，對警方的積極態度並迅速尋回手機表達深切感激與讚賞。

分局長林振明則呼籲，民眾搭乘大眾交通工具遺失財物時有所聞，下車前務必再三檢視隨身物品及行李，養成記錄搭乘交通工具車號的習慣，萬一不幸遺失物品，也能立即提供予警方協助尋回遺失物；另也分享1則4字口訣：「伸手要錢」——「伸（身）」即身分證件類、「手」即手機、「要（鑰）」即鑰匙、「錢」即錢包，離開辦事地點及上下大眾交通工具前多複誦此口訣，回頭多看一眼，對於自身財物多一分注意，才能少一分懊惱。

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