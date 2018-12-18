竹東里長、尖石鄉代當選人涉賄 檢提當選無效之訴

2018-12-18 19:44

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕新竹地檢署檢察官翁貫育、蘇恆毅日前分別查獲新竹縣竹東鎮王姓里長候選人，於2月間起陸續以現金、香菇、高粱酒等物賄選，及新竹縣尖石鄉游姓鄉代表候選人以現金行賄。2人經新竹縣選舉委員會公告分別當選新竹縣竹東鎮里長及新竹縣尖石鄉鄉民代表。檢方將2人依違反選舉罷免法提起公訴，並向新竹地方法院提起民事當選無效之訴。

翁貫育檢察官於日前查獲新竹縣竹東鎮王姓里長候選人及其鍾姓配偶，於2月至9月間、接續以現金、香菇、高粱酒等物為代價，贈送與同里多名鄰長，尋求鄰長支持當選里長。嗣後王姓里長候選人當選，雖矢口否認犯行，檢方偵查後認其犯罪嫌疑重大，將該王姓里長當選人及其鍾姓配偶提起公訴，同時向新竹地方法院提起當選無效之訴。

蘇恆毅檢察官日前查獲新竹縣尖石鄉游姓鄉代表候選人，於8月間透過高姓及馬姓2名樁腳，以每人2千元對價賄選，尋求選民支持當選鄉代表。嗣後游姓鄉代表候選人當選，檢察官於偵查後認其犯罪嫌疑重大，將游姓鄉代當選人及2名樁腳提起公訴，並向新竹地方法院提起當選無效之訴。

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