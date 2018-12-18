養樂多味道「苦苦的」 狼父偷加安眠藥性侵女兒

2018-12-18 20:46

〔記者王定傳／新北報導〕一名離譜父親曾趁13歲女兒熟睡時指侵，去年又在養樂多、珍珠奶茶內偷加安眠藥，趁小美喝下後指侵；小美察覺怪異，與弟弟交換養樂多喝，胞弟喝下養樂多後沒多久就昏睡，她後來與母親、弟弟將蒐集的18瓶養樂多空瓶送驗，成定罪重要證據，新北地院審理後依對未滿14歲女子以藥劑強制性交等罪，判他11年徒刑。

據了解，小美的父母離婚，姊弟倆由父親照顧、同住；不過，從前年11月起至去年6月間，這名父親除了曾3度趁女兒熟睡時，闖進房間，偷摸她下體、指侵外，還把安眠藥加進養樂多、珍珠奶茶內，趁女兒喝下後指侵，甚至還給女兒喝梅酒，趁她頭昏時指侵。

小美察覺怪異，覺得養樂多味道「苦苦的」，每次喝完都想睡，因而將喝完的養樂多空瓶收集起來，後來跟弟弟交換養樂多喝後，她弟弟也發現養樂多很苦，且會有頭暈症狀，沒多久就睡著！

小美胞弟將此事告知外婆，其母獲知後把資源回收袋內的18瓶養樂多空瓶送驗，裡面竟有第四級管制藥品（毒品）佐沛眠成分，這名父親否認犯行，但合議庭依小美及其母親、弟弟證詞及驗傷診斷書、鑑定書等證據，加上這名父親曾坦言有下藥摸女兒等判定有罪。

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