冰屍案要查違反偵查不公開！ 辦案人員低調「認命」

2018-12-18 21:53

〔記者黃建華／高雄報導〕高市前鎮警分局今年9月破獲冰屍案，查出丁姓男子慘遭妻子、長子等人買兇殺害，再放入冰櫃長達3個月，檢方上月底依犯殺人罪嫌起訴4人；但破案有功沒賞，反而傳出警方因違反「偵查不公開」，分局長、偵查隊長遭懲處，連監委都發函要求高市警局相關辦案人員，下周二北上接受調查。

據了解，台灣高等檢察署先前就發函要求徹查高雄檢、警是否違反偵查不公開，前鎮分局長林新晃、偵查隊長謝博文，各被記過一次懲處，現又傳出監委要約談、調查，相關人員低調表示「遇到了，不然要怎辦」。

全案發生於今年9月10日深夜，前鎮分局員警懷疑被通報失蹤的丁姓男子有內情，多次家訪後，終於突破洪姓妻子心防，在租處處一樓冰櫃內驚見丁的屍體以棉被裹屍，應6月間就遇害，藏放超過3個月，血肉都沾黏棉被上。

警方當晚近12點接受媒體採訪，指出此案疑為洪姓婦人不堪家暴，反擊時失手殺夫，再由大兒子協助藏屍；但經過一整夜警詢，9月11日上午警方改口表示，大兒子疑似要護母才弒父。

不料檢警經過相驗、在殯儀館開臨時偵查庭訊問，當天下午再傳出根本是欲奪錢財、預謀買凶殺人，引發社會震驚。

不過，檢方未起訴前，就有媒體把案情披露的太周詳，引發外界質疑警方違反偵查不公開。

檢警人員私下指出，殺人命案發布新聞，能適度穩定民心，通常最不會有質疑的聲浪，但冰屍案破案，卻引來警方調查違反偵查不公開，算是前所未見。

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