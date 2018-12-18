孝子連撞4輛法拉利 校方、社會局伸援手

2018-12-18 18:47

〔記者邱書昱／新北報導〕東南科技大學20歲林姓學生日前在石碇區雙溪路口擦撞停在路旁的4輛法拉利超跑，估計光是維修費用就超過千萬元；東南科大校長李清吟今天到林男家中打氣，並致上慰問金；新北市社會局也表示，民眾若要幫助學生，也能捐款到新北市社會救濟會報專戶。

家中經營金紙店的林姓男學生，日前開車載送金紙時，恍神撞到4輛法拉利。東南科技大學副校長魏水根表示，李清吟交給林姓學生8萬元的慰問金並加油打氣，也請學務處課外活動組草擬方案如何幫助學生。

此外，社會局表示，許多陸續民眾接到電話，表達願意幫忙林男，截至下午4點半，捐款已收44筆41萬2903元，民眾可透過「新北市社會救濟會報專戶」捐款，帳號：027038002803（台灣銀行板橋分行），請於郵局或銀行臨櫃匯款，並於匯款單備註欄註明捐款用途「1071216石碇車禍案」，為寄發收據，匯款後請傳真回傳匯款單02-89510469或02-29666556。

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