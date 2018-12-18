大安區長者多易被騙 「點子王」分局長最冷清晨出動防詐

2018-12-18 20:48

〔記者姚岳宏／台北報導〕入冬最強冷氣團發威，台北市大安森林公園今晨出現罕見的9.8度低溫，北市警大安分局長周煥興特別率分局所有幹部，前往大安森林公園關懷長者，並發送「165反詐騙」暖暖包，除提醒注意保暖及保重身體，也趁這個長者最多聚集的時機點宣導反詐。

周煥興表示，大安區居民平均年齡在北市相對高齡，加上子女多已成家屬空巢期，易成為詐騙集團覬覦對象，加上被騙者多有積蓄，損失往往可觀，他原本以為清晨4點半是長者最多時，日前特別起了大早，但發現公園人數不多，今天才選擇在清晨6點、長者最多運動外出時段舉行犯罪預防宣導。

今天恰巧遇到入冬以來最強冷氣團來襲，許多長者都對警方清晨宣導關懷感到驚訝及開心，除仔細聆聽警方提醒的「電話談錢、ATM解除分期就是詐騙」，也感謝警方主動關懷。

周煥興是點子王，經常自行操刀舉辦各式犯罪預防宣導，同時也很照顧同仁，例今年三八婦女節，他親自燉煮女性養生雞湯送給所有女警；警察節時，天還未亮即率偵查隊長化妝成「烏龍派出所」裡的主角兩津，帶著特別客製化的「阿兩活力早餐」，騎U-bike到各派出所送早餐，讓所有執勤警察直呼「很開心、很特別」。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/