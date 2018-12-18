寵物豬政院前亂舔2辣妹腳趾遭逮 警方發現主人竟是「他」

2018-12-18 18:45

〔記者劉慶侯／台北報導〕曾因涉嫌毆打華山園區保全、持刀逛喜來登飯店的陳姓中年男子，他私下豢養的寵物豬居然也被警方逮入派出所「保護管束」。原是綽號「KURO」的牠逃家，在行政院前逛大街時，專愛找辣妹的「腳趾」亂舔嗅聞，惹得街頭驚叫四起，戍守博愛特區的警方只得臨時組成「抓豬警網」，將牠帶回後請陳男日後嚴加管教。

警方表示，11日上午9時許，在行政院周圍突然出現一條黑白灰兼粉紅的雜色迷你寵物豬趴趴走，還不斷對路過民眾嗅聞，其間，有2位穿著露趾高跟鞋的辣妹行經，不知是氣味特別吸引牠，引起牠的興趣，對這2位辣妹的的「腳趾」進行襲吻，嚇得她們花容失色。

轄管中正一分局各巡邏警網獲報，行政院周邊居然出現不明豬隻亂竄，還差點跑進行政院內，唯恐發生事端，迅速派員前往圍捕，果然在北平東路、中山北路的，近台北市刑大毒緝中心邊，發現這條重達25公斤的「瘋豬哥」，警方又抓又拉又抱的押上警車帶回忠孝東路派出所。

警方原本以為是條小豬哥，經辨識才知是小母豬，進行追查這條小母豬身分時，還以為是臨近早餐店所飼養，經通知店方查問，才又得知這條小母豬在該社區頗有知名度，但真正的飼主則是陳姓男子。

警方調查，47歲的陳男，原在餐廳擔任便當外送員，但去年12間因送便當想進入華山園區被阻，涉嫌毆打保全人員被送辦。今年8月間，陳男又因無故持刀在喜來登飯店閒逛，被警逮捕。

警方最後通知陳男前來派出所具領這條寵物豬，陳男也解釋他是一時不小心，才讓「KURO」跑了出去，他會帶回去好好管教。

由於忠孝東路派出所今年8月間，轄內才發生有民眾陳抗帶著鱷魚逛大街的事件，結果不到幾個月又有逃家小豬四處闖的情形，警方笑說還好派出所是和消防隊共同，隨時可協同出勤，不然「派出所可能會淪陷成動物園了」。

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