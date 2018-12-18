多日未出門引鄰居關切 獨居退休師陳屍家中飄臭味

2018-12-18 16:58

〔記者張軒哲／台中報導〕沙鹿高工76歲陳姓退休老師，8年前獨居梧棲區頂寮里，因多天未出門倒垃圾，引起鄰居關切，里長鍾金水昨天前往查看，見大門深鎖，門縫飄出腐臭味道，警消破門進入，驚見陳老師趴在地板上，身體乾癟、發臭，已死亡數日，初步研判是自然死亡。

陳老師退休後從沙鹿搬至梧棲區港埠路二段459巷一間民宅獨自生活，昨天下午里長鍾金水接到鄰居通報說，已10天多天沒見老師出門，鍾金水前住查看，直覺不對勁，隨即向警方報案。

梧棲警方及消防分隊救護車到場，消防員破門進入，驚見陳老師側身趴在一樓地上，明顯死亡數日，屋內並無打鬥跡象，研判是自然死亡。

鄰居指出，陳老師平時獨來獨往，較少跟鄰居互動。鍾金水說，陳老師房屋是自己的，屋前一塊70多坪的建地也是他的，以前在學校是教焊接課程，居處內還有許多焊接工具。

今天上午檢察官驗屍時，陳老師的妻兒都有出現協助檢方調查，家屬無異議下，檢方開出死亡證明，將遺體交由家屬善後。

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