首次投票拍蓋完的選票留念 代價是這樣...

2018-12-18 17:51

〔記者王定傳／新北報導〕27歲吳姓男子今年九合一大選時才第一次投票，高興之餘竟在圈票處，當場拿起手機拍攝已蓋章的選票被逮；新北地檢署認為他違反公職人員選舉罷免法中的「以攝影器材刺探選舉人圈選選舉票內容」罪，可處5年以下徒刑，但考量他認罪有悔意，犯罪情節輕微等原因，同意給予緩起訴，但須寫悔過書、並支付國庫5萬元，他的iPhone 6s手機也將被沒收。

依公職人員選罷法規定：「任何人不得於投票所，以攝影器材刺探選舉人圈選選舉票內容」，違者可處以5年以下徒刑，併科50萬元以下罰金。

檢警調查，今年11月24日九合一選舉日早上8時許，吳男前往新北市三重區溪尾街的「887號投開票所」領取完市長、市議員及里長選票後，即進入圈票處內圈選候選人。

他在里長、市議員選票上蓋完章後，即拿出iPhone 6s手機拍攝議員參選人的選票，疑似因拍攝時傳出手機的「喀嚓」的聲音，而被旁邊選務管理員發現，當場制止並報警處理。

據了解，吳男當場被移送新北地檢署時，還不知事情嚴重性，聲稱第一次投票才想拍照留念，不知這樣違法，但檢方告知這樣已違法及其嚴重性，吳男才懊悔不已。

檢方考量他認罪、有悔意，素行良好，且犯罪所生危害非鉅，犯罪情節尚屬輕微，同意給予緩起訴，但須寫悔過書，並向國庫支付5萬元緩處分處分金；另外，檢方也將向法院聲請沒收他犯罪用的工作、也就是iPhone 6s手機。

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