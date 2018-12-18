包偉銘兒車禍案辯結 雙方和解仍失敗

2018-12-18 17:38

［記者陳恩惠／台北報導］藝人包偉銘的兒子包庭政2016年10月間駕賓士車肇事，事後包庭政陸續和6名傷者達成和解，朱婦和解未果堅持提告，士林地方法院今年9月間依過失傷害罪判處包男3月徒刑，得易科罰金，緩刑3年，朱婦不滿提上訴，由於車禍鑑定報告指雙方皆有肇責，包承認超速，願意賠償，但朱婦要求1500萬，落差太大和解失敗，法官諭知擇期宣判。

包庭政庭訊後表示，事發至今家人一直很擔心，也很關心他，但他認為「這件事是自己的事，也是自己的過失造成」，希望由自己全權處理，對於賠償、開庭等事，連資料都是自己準備，絕不透過家人或任何關係。

對於朱婦上訴要求的1500萬元賠償，包庭政說，他實在無法負擔，每個月已經在負擔其餘傷者的賠償。

判決指出，包庭政前年10月17日開車上班途中，在北市承德路、民族西路交叉路口綠燈啟動時，自內側左轉道直行，朱婦騎機車則未遵循兩段式左轉，直接橫越車道到左轉道，導致包閃避不及撞上，失控與對向其他機車撞成一團。

包男挨告後，起初認為肇事責任應在朱婦，但仍願意賠償，也同意賠朱婦50萬，且在車禍鑑定結果出爐，指出他當時輕微超速，占用左轉道直行，有過失責任，他立刻當庭認罪。

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