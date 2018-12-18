欠錢不還又洗澡洗太久 惡女活活打死室友

2018-12-18 16:28

〔記者楊國文／台北報導〕桃園市22歲吳姓女子與24歲秦姓女子同居，秦女不滿吳女積欠8萬元未還，加上不滿她洗澡洗太久，浴室積水溢出流到房間，竟夥同巴姓友人持鐵棍、安全帽及吹風機等物痛毆吳女，將她活活打死，送醫仍不治，高等法院認定秦女、巴男兩人均符合自首規定予以減刑，今依傷害致死罪，分別判秦女6年8月、巴男6年徒刑。可上訴。

判決指出，秦、吳二人同居不到半年、口角頻繁，去年12月初分手後仍同居，但吳女在交往期間陸續欠下房租、生活費約8萬元，秦女不滿吳女欠錢不還，加上吳女洗澡時間過長，讓浴室積水溢出至房間，陸續於12月19日晚間、20日凌晨及上午分持安全帽、鐵棍、木棍、衣架及吹風機等，前後三度痛毆吳女身體及四肢。

此外，衝突發生時，秦女友人巴姓男子剛好到訪，卻未阻止秦女惡行，反而因為和吳女發生爭執，加入毆打吳女行列。後來，秦女、巴男相約外出買早餐，返家後發現吳女呈「大字型」癱軟在地，呼吸微弱，緊急將吳女送醫，仍不治。

秦女出庭喊冤，表示「我只是要給她一點教訓」，要她好看，不是真的要讓她死；秦女的律師指稱，秦女有輕度智能障礙，領有身心殘障證明缺乏情緒控管能力，才會以暴力行為表達憤怒。

桃園法官認為，秦、巴二人僅因細故，就持棍棒、安全帽、吹風機等毆打吳女頭部、四肢及身體，造成吳女身體多處挫傷，經送醫急救，傷勢嚴重，引起代謝性及心臟休克死亡休克死，案發至今未與被害人家屬和解，依傷害致死罪各判處有期徒刑13年及8年。

全案上訴高院，高院認定秦女兩人符合自苜要件，今減刑分別改判秦女6年8月、巴男6年徒刑。

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