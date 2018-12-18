11年前搶錢逃跑留指紋 再犯案被警方資料庫比對抓到

2018-12-18 17:53

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市於2007年9月發生一起搶奪案，被害女車主打開車門，被一名年輕歹徒搶走皮包，損失1萬餘元，警方找到一根煙蒂與數枚指紋，比對資料庫無所獲，事隔11年後，刑事警察局的資料庫電腦，卻比對出是現年32歲的康姓男子涉案，他於2011年因毒品案被採集基因與指紋建檔，警政署在2015年更新指紋辨識電腦系統，增強辨識與演算能力，又耗時2年餘，才比對出康男是這起「冷案」的主嫌，不過，康男否認行搶，他宣稱已無記憶，警方依搶奪罪嫌函送法辦。

年代久遠而未偵破的刑案俗稱「冷案」，近年冷案新破的案例，最知名的是台中市徐姓男子，於2008年性侵害女高中生，7年之後，2015年他開車故意撞倒騎機車的女大學生，將受傷女學生強載到旅館內性侵害，並持刀搶劫並盜領存款共8000元，警方採集基因比對，發現他犯下女高中生性侵害，最高法院於2016年依強制性交等罪重判19年6月定讞。

台中市第五分局偵查隊調查，2007年9月，一名女子打開車門，被歹徒搶走皮包，裡面有現金1萬餘元，女子嚇得記不得歹徒外貌，當時路口監視器密度又不高，警方雖於現場採集到菸蒂1支與指紋數枚，比對資料庫卻沒有符合的資料，此案遂成「冷案」。

刑事警察局於2015年更新指紋辨識電腦系統，增強大數據分析能力與演算比對科技，還會自動比對冷案與新案的主嫌是否相關，但因案件太多，又過了2年餘，終於比對出上述搶案主嫌是32歲的康男，他於2011年因觸犯毒品案，被強制採指紋與基因建檔，警方於本月初傳喚他到案，康男宣稱已事隔11年，他早已沒有記憶，但他信誓旦旦說，沒有犯下搶奪案，也因「忘記了」，他無法解釋現場為何有他留下的指紋與菸蒂，警方認為他就是搶嫌，將他函送法辦。

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