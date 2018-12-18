哪學來的？ 騙阿扁的黃琪自稱中風坐輪椅出庭

2018-12-18 16:37

〔記者張文川／台北報導〕曾以塔羅牌騙倒前總統陳水扁的黃琪（本名黃照岡）近年接連使詐被捕，這次因為詐騙車商免費試駕Audi A8旗艦轎車、被控偽造文書案今開庭，他宣稱中風，由律師推著輪椅到庭，並由黃母擔任輔佐人，母子卻當庭上演切割劇；黃母當庭向黃琪說「你不要再害我了，我希望你死掉算了」，想斷絕母子關係，黃琪則是激動回應「我不要！我不要死！」

黃琪今全身包著黑毛毯，由法扶律師推進法庭。黃母應訊時說，黃母每天要打4次胰島素，連吃飯都有問題，兒子去年回新北蘆洲與她同住，說自己快中風了，卻不去看病吃藥，她被兒子拖累很多年，「有人說生命會找出口，我不相信這句話，好想和他斷絕母子關係，自私地盼望兒子去死好了」。又轉向黃琪說：「你不要再害我了…我希望你死掉算了！或者我們兩個一起去死。」

黃母向法官哭訴，去年8月警方到家裡搜索，把房間翻得亂七八糟，黃琪被警察帶回去關1天，房東也不諒解他們母子倆，今年9月兒子就一直待在家中，情緒不穩定，「我拿飯給他吃，還被他揮掉，弄得到處都是」，還被兒子嗆，「我受夠了」！

他媽的願望：希望兒子死掉算了

黃琪聽到母親要他去死，在輪椅上顫抖、激動搖晃身體哀嚎：「不要！我不要死！我不要回家！」驚動值庭的兩名法警趨前壓制，試圖維護法庭秩序。

法官認為先前開庭時黃琪應答已反應不佳，因此今通知黃母出庭輔佐，法官對於黃琪行動不便、言語障礙的病徵感到存疑，開庭時查證黃的就醫紀錄，並指示法警按黃琪的十指指紋，拍攝黃琪的正、側面照，作為未來審案參考，定明年2月底再開庭。

黃琪未成年時即以塔羅牌算國運騙倒陳水扁，一戰成名，近年仍持續行騙，曾冒充頂新集團魏家後代申辦無限黑卡、假冒國泰千金騙取入住喜來登飯店的優惠、假冒銀行投資教父宋學仁的秘書詐騙期貨手續費，陸續被判刑、上訴，今年初又因詐騙車商騙取免費試車多日而被起訴。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/