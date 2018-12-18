刑事判有罪、民事判免責 醫師撞老師得入獄服刑

2018-12-18 17:24

〔記者葉永騫／屏東報導〕法官看法不一，判決大不同。一名王姓醫師開車在麟洛鄉中山路與林姓幼稚園老師發生車禍，王姓醫師認為林姓幼稚園老師自摔就直接開車離開，被認為肇逃送辦，法官刑事判處1年5個月有期徒刑，但民事卻認為醫師並沒有碰撞到幼稚園老師的機車，判決免賠，使得王醫師雖然不必賠錢，但卻得入獄服刑。

這起車禍事件發生在3年前，王姓醫生駕車從麟洛鄉的加油站加完油後，右轉進入台1線中山路，造成騎機車的林姓幼稚園老師摔車，而另一名機車騎士也因為這起事故而自摔，王姓醫生停車查看後自認沒有撞到人，不但未將人送醫，直接就離開現場，被警方依肇事逃逸送辦。

刑事庭法官認為，王姓醫生撞到林姓幼稚園老師又肇事逃逸，事後又不和解，依肇事逃逸及過失傷害判處1年5個月有期徒刑，王姓醫生不服上訴皆被駁回，全案定讞，王姓醫生必須入獄服刑。

不過民事庭法官看法卻不同，指王姓醫生駕駛的汽車外觀未見任何凹陷情形，機車也沒有明顯與汽車的擦撞痕，因此判決王姓醫生沒有責任，不必民事賠償。

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