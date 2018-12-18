影片曝光！騎士恍神「自殺式攻擊」 闖紅燈撞轎車彈飛

2018-12-18 16:49

〔記者鄭名翔／苗栗報導〕苗栗縣頭份市永貞路及自強路口昨下午發生一起離奇車禍，45歲莫姓騎士停等紅燈時，突然無故向前暴衝，撞上綠燈直行的白色自小客車，整個人原地彈起重摔地上動彈不得，其他用路人全看傻眼，將行車影像PO網引發熱議，有人懷疑是假車禍，但警方澄清，莫男是一時恍神才肇事，所幸僅輕傷，將依法開罰。

莫姓騎士昨行經頭份市自強路與永貞路十字路口，紅燈時便停下，當下橫向綠燈的永貞路上有許多汽機車陸續經過，原本好好等紅燈的莫男突然催下油門，機車直直向前衝，撞上58歲劉姓女子駕駛的白色自小客車車尾，劉男高高彈起重摔在地，一動也不動。

由於莫男闖紅燈時機太奇怪，引發網友熱烈討論，許多人質疑是蓄意製造假車禍，更有網友譏諷是「自殺式攻擊」。警方調查後釐清，莫男當時是心想著要急忙去找朋友，一時恍神竟忽視眼前紅燈及來往車輛，迎頭撞上，臉部及身上有輕微擦傷。

警方表示，莫男違規闖紅燈將開罰1800元，另還發現他無機車駕照，將罰無照駕駛6000元罰金，另還須負擔白色小客車車損。

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