全國呼吸道插管、CPR競賽 新北12組多人獲獎

2018-12-18 15:17

〔記者吳仁捷／新北報導〕第六屆「全國呼吸道插管暨心肺復甦術競賽」16日在北市士林運動中心舉行，今年共有來自全國的70組來好手報名參加，新北市消防局計有20組40人參加，其中鷺江分隊莊銘元、王怡婷奪下呼吸道插管組第一名、新店分隊張世源、王奕智也奪下CPR組第2名佳績，新北市今年共有12組多人獲獎，這批神之救護手展現耀眼救護實力。

全國吸吸道插管暨心肺復甦術競賽，為社團法人中華緊急救護技術員協會舉辦，是為國內一年一度的重要救護競賽之一，比賽共分成2個主題，分別是氣管內管插管及高品質CPR。

今年的插管競賽題目分為呼吸道出血狀態插管、模擬救護車行進間插管及特殊環境插管，題目相當具有創意及挑戰性。由於插管技術與高品質CPR是救護人員專業技術中重要的一環，故此項賽事也吸引相當多的消防人員參賽，藉以磨練技術及挑戰自我。

新北市消防隊參加這次比賽，暨去年獲得插管組第一名等8項獎項後，今年拿下了呼吸道插管組第1名（鷺江分隊、第4名（慈福分隊黃湋翔、陳冠瑋）及CPR組第2名（新店分隊張世源、王奕智）及第4名（安和分隊劉仕偉、顏昱宸）等優異成績，另有6組獲得插管成績優異獎及2組獲CPR成績優異獎。

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