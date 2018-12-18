連接3張超速罰單 因這理由判撤銷

2018-12-18 14:47

［記者鄭淑婷／桃園報導］涂姓男子今年1月14日、17日、23日，接連在桃園市蘆竹區台15線南下23公里處，因超速49到61公里被警方開出3張超速罰單，總計得被裁罰1萬2000元罰鍰及吊扣車牌3個月、記違規點數2點，涂男認為該路段完全沒有設置速限告示牌或標示，這要駕駛人如何遵循；桃園地院法官檢視該路段相關證據，涂男被開罰的期間，該路段確實沒有設置速限告示牌及前有測速照相告示，舉發不符「道路交通管理處罰條例」規定，判處原處分撤銷。

涂男今年1月14日、17日、23日，行經蘆竹區台15線南下23公里處，分別因超速61公里、49公里、52公里，被警方取締並開出3張超速罰單，該路段速限為50公里，涂男收到罰單後認為，該路段完全沒有設置速限告示牌或標示，駕駛人怎麼知道速限為何、又要如何遵循，且他向監理站申訴後，負責舉發的員警所回覆的照片，也與當時現場狀況不符，主張這3張超速處分顯然有誤，因此向桃園地院提出行政訴訟。

交通事件裁決所則主張裁罰無誤，當時警方有依規定在取締處前110公尺處，擺設「警52號」警示牌面，且該路段也有設置速限標誌。

不過，法官勘驗該路段採證照片及公文，其中，交通部第一區養護工程處中壢工務段今年10月函文提及「107年1月1日至107年4 月31日期間，台15線南下23公里處，本段無設置速限告示牌及前有測速照相告示牌」，另，警方提供的現場照片未有日期，無法證明是否為當天所拍，也無法證實3次取締都有依規定擺設明顯標示，審結判處原處分撤銷。

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