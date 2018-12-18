毒品丟水溝、吞嘴躲查緝 怕吞下沒命趕緊吐出

2018-12-18 14:43

〔記者吳仁捷／新北報導〕游姓男子晚間開車途經樹林、新莊交界的工業區，見警竄入窄巷，三多派出所警員見狀可疑追上，游男下車接受盤查，若無其事掏出褲帶時，未料掉出一包不明物品，游嫌見狀立即撕開外袋，一包丟入水溝、另一包則吞入嘴中，但不到幾秒就噁心吐出，還直呼「吞毒會沒命」，游嫌活醉難逃，被警方法辦。

樹林警分局三多所員警17日晚間7時巡邏途經樹林區三俊街，見一輛汽車突然竄入窄巷，尾隨到新莊區成功街139號攔停檢查，46歲游姓駕駛下車後神情緊張，員警盤查時，游嫌自願拿出褲袋內物品讓員警檢查，但翻出右褲袋時，掉出一包不明白色粉末，游嫌見狀衝上前撕開外袋，將其中一包丟進路旁水溝中，一小包吞進嘴裡，企圖規避查緝，

游嫌丟毒動作當場被警方制止，游嫌也因擔心吞毒會暴斃，加上毒品味道噁心吐出，游嫌回神後，告知警方這是毒品，警方初驗從水溝撈起及游嫌吐出的粉末，確認為0.7公克海洛因，上銬帶回偵訊。

游嫌辯稱，這包毒品是在宜蘭市一處網咖購買，對賣方卻閃爍其詞，警方將繼續追查其上游，訊後將游嫌依違反毒品危害防制條例，移送新北地檢偵辦。

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