芬園鄉溪頭村長選戰 落選徐郁玲涉賄判1年8月徒刑

2018-12-18 14:52

〔記者顏宏駿／彰化報導〕彰化縣芬園鄉溪頭村長選戰，由徐郁玲與莊定山捉對厮殺，選前兩人分別以茶葉禮盒與鹹豬肉對選民賄選，9月間雙雙被檢方起訴，選舉結果由莊定山勝出，而落選的徐郁玲今被彰化地院判處1年8月徒刑，並應繳交30萬元罰金，莊定山部分仍在審理中。

這場村長選戰，只有徐郁玲與莊定山參選，兩人均為61歲，雌雄捉對厮殺，讓向來平靜的溪頭村散發著「濃濃的選戰火藥味」。

徐郁玲為社區發展協會理事長，平日熱心地方事務，擁有協會諸多成員的人脈，莊定山則是現任村長欲尋求連任，原本就擁有豐厚的實力。

但選戰初期，檢調就接獲情資徐郁玲以每盒4兩裝、市值約300元的茶葉禮盒向選民行賄，檢警將她傳喚到案後，又發現莊定山每塊8兩、市值約300元鹹豬肉賄選，兩人在選前均被檢方起訴。

後來莊定山以775票勝出，徐郁玲則拿下289票，地方人士揶揄「送茶葉的不敵送豬肉」。落選的徐郁玲涉賄一案，今天一審判決出爐，而莊定山的判決預料不久就會出爐，溪頭村民已有「再選一次村長」的心理準備。

彰化縣選舉委員會指出，若當選的一人就職後，經法院判決有罪，即會解除其職務，再辦理補選。

法官判徐郁玲1年8月徒刑，繳交公庫30萬元罰金，獲4年緩刑，裭奪公權4年。

判決書指，徐為求當選，從邱姓友人手中獲得80盒4兩裝的茶葉，透過8名樁腳發放。所有涉案人，包括徐郁玲都坦承不諱。

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