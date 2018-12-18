荒唐住持「嬰靈制煞」 神佛面前摸女信徒下體、發淫聲

2018-12-18 14:45

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市女子阿芳諸事不順，透過謝姓女同學，找台中市一家神壇的黃姓住持「問事」，黃男宣稱阿芳嬰靈纏身，必須做嬰靈制煞法事，阿芳確實也曾墮過胎而同意，不料，所謂的「嬰靈制煞」，竟是在神佛面前，由黃男用手撫摸阿芳下體約1分鐘，並於阿芳耳旁發出呻吟淫穢聲音，阿芳與謝女當場嚇得目瞪口呆，法院審理時，黃男辯稱他是「作法灌氣」不慎碰到下體，又指阿芳是為了錢誣告他，法院不採信，依強制猥褻罪判處徒刑1年2月，可上訴。

判決書指出，謝女在黃男（已婚並育有子女）當住持的神壇當志工10多年，2016年間，高中同學小芳（化名）諸事不順，包括丈夫入獄，兒子工作不順等，謝女介紹她找黃男「問事」，黃男宣稱，這些全是纏住阿芳的嬰靈作祟，不制煞的話，不但全家都會出問題，阿芳的魂魄也會有事，曾墮胎的阿芳遂深信不疑。

雙方於同年9月16日下午，於該神壇大廳神佛面前進行制煞法事，黃男先指示信徒離開，再把大門關上，只留下謝女與阿芳，之後，點燃36支香，由阿芳持香，黃男用左手按住阿芳頭部，用右手從阿芳腹部往下摸，伸入內褲撫摸下體，並叫阿芳「腳張開一點」、「深呼吸」，同時，在阿芳耳邊發出男女性交的淫穢呻吟聲。

阿芳與謝女嚇得驚慌失措、不知所措，任憑黃男撫摸約1分鐘後，黃男抽出右手，在阿芳前胸與後背各拍兩下說，「嬰靈走了，這件事情處理好了，不要對外人說」。

台中地院審理時，黃男宣稱是「作法灌氣」時，全盲的他不慎摸到阿芳下體，阿芳等人為了強索金錢而設局陷害他，但他願意給5萬元息事寧人；謝女作證說，她認識黃男10多年，見過黃男用米卦、衣服制煞，卻從未見過關大門摸下體的制煞手法。

一審不採信黃男辯詞，認為黃男假藉宗教驅魔之名，趁阿芳與家人不順遂，利用宗教法事之便強制猥褻，手段惡劣且無悔意，判刑1年2月，黃男上訴二審，台中高分院見解與一審相同而駁回，可再上訴三審。

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