年輕夫妻談判破裂 妻跳窗夫強抱住等後警方援助

2018-12-18 14:44

［記者楊政郡／台中報導］中區某飯店傳出爭吵聲，隨即有人看到大樓10樓窗外有一男一女搖搖欲墜，警方到場看一名女子驚險靠在窗緣，雙腳懸空，另一男子上半身在窗外，緊抱住女子，防止她掉下去，警方到場擊破窗戶玻璃並將兩人拉進來，成功阻止憾事發生。

台中市警局一分局繼中所，16日接獲報案稱中區飯店有民眾意圖輕生，派員前往發現見一名女子全身已在10樓窗外窗緣，雙腳懸空，沒有支撐，而另一名男子抱住她的腹部，上半身也懸在窗外，十分吃力的撐住女子，現場十分驚險。

該飯店服務生說，有其他房客聽到大樓10樓安全梯間有爭吵聲，發現有女子要輕生，由櫃台轉報警方。警方見一名男子上半身在窗戶外抱住欲跳樓的女子，該女手中還持有尖銳的玻璃碎片揚言要自殺，雙方僵持不下。

已有一名熱心民眾緊抓住該男的臀部，防止他撐不住往外掉，警方將周遭的窗戶玻璃徒手擊破後，在用警棍將邊角的玻璃清除，全力拉回兩人，成功將兩人帶至安全處所。

經警調查陳女（22歲）與林男（30歲）為夫妻關係，林男稱時常與妻子發生爭吵，這次是為了談判住進飯店，妻子有吃安眠藥的習慣，當時雙方發生爭執，不料妻子竟一時情緒激動，獨自到安全梯間徒手打破玻璃坐在窗緣並持尖銳玻璃碎片揚言要自殺。他立刻將妻子抱住，妻子不斷大叫反抗，幸好有人報警，警方到場即時救援，救了他們兩人的命。

警方呼籲民眾遇到困難時一定要冷靜思考，必要時可以撥打張老師專線1980或生命線協談專線1995尋求專業人士協助，以免造成遺憾。

自由電子報關心您︰自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，社會處處有溫暖，一定能度過難關。

自殺防治諮詢安心專線：0800-788995

生命線協談專線：1995。

張老師專線：1980

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/