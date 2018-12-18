法拉利愛車被撞 整形名醫臉書抱怨「像被強姦的受害者遭受2次霸凌」

2018-12-18 14:30

〔記者陳薏云／新北報導〕20歲林姓男子16日清晨駕駛廂型車，一時恍神追撞停靠路邊的4輛法拉利，造成3輛受損、1輛僅碰撞到車牌，維修費用粗估將高達千萬元以上，其中首當其衝車尾遭撞凹，也是車價最貴、維修費最高的車主曝光，是在台北市大安區金山南路知名整形診所主任級醫師彭玉文。

遭撞的4輛跑車分別為法拉利488及F12，4輛新車總價約5000萬元，白色法拉利F12新車更要價1718萬元，此次撞壞恐需500萬以上維修費。

白色法拉利車主彭玉文，在台北市開設維納斯時尚整型診所，主攻專業隆乳、隆鼻、雙眼皮、下巴、性私密整形，是台灣唯一獲得日本「Sciton 3D拉皮」國際級講師認證之專業整形醫師，在業界頗有名氣。

當時法拉利車主群低調表示，一切交由保險公司處理，但因林男為孝子的故事曝光後，開始有許多民眾捐錢，並譴責超跑的駕駛將車輛違停在公車站旁，但依規定，公車站旁10公尺範圍禁止停車，車主恐怕也有違規。

因社會輿論開始導向法拉利違停導致車禍發生，受害車主之一的彭玉文也備受壓力，稍早在臉書上PO文，「很多時候，別人的過錯卻要我們來承擔苦果，就像被強姦的受害者還要遭受二次霸凌一樣。」

警方表示，肇事責任初判需透過新北市交通大隊車禍鑑定小組進行初判，通常需要耗時一個月，保險公司也會依照初判表上的肇事責任比例進行求償。

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