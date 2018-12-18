寵子不孝！85歲老翁長期忍受獨子家暴 最後還慘遭打死

2018-12-18 14:28

［記者黃淑莉／雲林報導］昨天遭兒子以鐵棍、磚塊打死的黃姓老翁，已85歲仍在務農養家，住在附近的村長黃席不捨說，「寵子不孝！」黃父數十年來長期遭兒子家暴，才勸他要注意，沒想到還是發生憾事。

雲林水林鄉昨天下午發生58歲兒子酒後以鐵條、木棍及磚塊打死85歲老父案件，警方訊後依殺害直系血親尊親屬。

黃姓老翁與妻子育有一子一女，女兒已嫁人，獨子婚後與妻子及3名子女住在黃姓老翁隔壁透天厝，黃父則與失智行動不便的老妻同住。

黃席哽咽紅了眼眶說，黃父從年輕務農拔拉子女長大，58歲兒子遊手好閒又染上毒癮，長期對家人打罵，更經常為了分家產與黃父起口角，只要被兒子打罵黃父就會跑到他家躲著，他多次勸黃父不要回去了，以免被打死。

最近黃嫌又吵著要黃父把房產過戶到其名下，黃父擔心被兒子變賣光，遲遲不肯，幾天前還請村長幫忙問代書，想把房產直接過戶給孫子，沒想到還沒做就遭不肖子打死。

黃席表示，黃父辛苦幫忙把3個孫子拉拔長大，孫子都很乖，對阿公、阿嬤都很孝順，現讀大學中，對於黃嫌長期家暴行為，黃父雖很生氣、無奈，但事後總是選擇原諒。

黃席說，「寵子不孝！這款不肖子，要判死刑，不要讓他再回來了。」

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