三星鄉長控宜縣議長涉賄有黑手介入 議長：莫須有指控

2018-12-18 14:23

［記者江志雄／宜蘭報導］宜蘭縣三星鄉「鄉長PK議長」戰役持續延燒，參選議員落敗的三星鄉長黃錫墉，指控對手議長陳文昌涉入500人蔥油餅賄選案，質疑全案黑幕重重，有黑手介入；宜蘭地檢署回應，案子仍在偵查中。

宜蘭縣三星選區議員選舉應選一席，開票結果，陳文昌獲6709票，黃錫墉6314票，陳以395票之差險勝。

黃錫墉今天召開記者會說，頭城選區議員當選人賴良洲，涉嫌送出3盒水果被起訴，蘇澳選區議員當選人林騰煌涉1000元賄選也被訴，陳文昌涉入500人蔥油餅案、張姓樁腳涉賄，但偵辦至今還沒有結果，是否如外傳真有黑手介入？

黃錫墉說，今年4月間，陳文昌分別送給三星鄉環保義工、村鄰長共500人，每人一份180元蔥油餅，事發時陳已獲民進黨提名，卻送出30元以上贈品，顯然構成選罷法中的期約行賄罪，三星鄉議員選舉只差395票，蔥油餅事件牽扯500人，足以影響選舉結果。

黃錫墉說，司法必須公正裁判，不能因人設事，更不可因對象是議長、藍綠而有不同差別，他呼籲「司法公平公正，一視同仁，勿選擇性辦案」，他要幫正義最後防線的檢察官加油。

宜檢表示，相關案件還在偵查階段，承辦檢察官調查證據、審度事實，基於偵查不公開，不便發表意見。

陳文昌則說，當時是代表機關贈送蔥油餅，慰勞三星鄉村鄰長和環保義工，黃錫墉所言均是莫須有指控。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/