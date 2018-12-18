網紅空姐滾床小王 網拍產品涉「廣告不實」最重可罰400萬

2018-12-18 15:11

〔即時新聞／綜合報導〕張姓網紅空姐今年6月遭爆偷吃，被法院依妨害家庭罪，判3個月徒刑，得易科罰金9萬。張女離開航空公司後自行創業，其中一款「防曬嫩白晶球」則稱可提升免疫力，代謝黑色素，解決私密處困擾，被桃園市政府衛生局認定廣告不實，被依違反食安法處分，最重可罰400萬。

張女被爆料偷吃後，一度鬧得沸沸揚揚，空姐丈夫6月時在臉書「爆料公社」PO文，指控她與攝影師偷情，同時PO出2人Line上「可以吸我嗎」、「好想舔妳全身」等相當露骨的鹹濕對話。法院根據丈夫提供的監視畫面認定2人有罪，依妨害家庭罪各判2人3月徒刑，得易科罰金9萬。

據《蘋果》報導，張女在臉書粉專至少有超過15萬名粉絲，離開航空業後自行創業，在網路上經營品牌，也開臉書社團販賣商品。報導指出，其中一款「防曬嫩白晶球」宣稱消費者食用後，可以代謝黑色素，並能提升免疫力以解決私密處困擾，每盒24顆，兩盒售價2800元。

報導表示，桃園市衛生局調查後認定，該產品文案廣告不實，容易讓民眾誤解，6月依《食品安全衛生管理法》第28條第1項進行處分，可開罰4萬至400萬的罰鍰。

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