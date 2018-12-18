骨科名醫搞上女護理師 元配怒告小三

2018-12-18 14:01

〔記者溫于德／台北報導〕邱姓骨科名醫遭同樣行醫的元配發現，不但多次相約女護理師外出，還發生性關係，元配攤牌後雖獲小三允諾賠償22萬元，卻未清償完畢，且與丈夫再度交往，並搭機跨海到香港遊玩，怒對小三提起民事求償。台北地院日前審結，判小三應賠償20萬元，可上訴。

元配說，4年前與邱男結婚，而女護理師雖已知悉邱是有婦之夫，前年6月卻仍與丈夫交往，兩人除多次外出約會，也曾發生性關係；元配向小三攤牌並求簽下協議書、同意賠償22萬元，但只付三期。此外，即便簽立協議書，小三仍被元配查出持續與丈夫往來，當年11月5日更曾共赴香港甜蜜旅遊。

元配基於小三違反協議書約定並侵害配偶權，提告索賠未給付完畢的8萬5000元，及100萬元精神慰撫金。

而女護理師說雖不否認曾與邱姓醫師有過逾越一般男女正常社交關係，並與元配簽立協議書，但辯稱，並非本案提出的版本，且事發僅與邱單純吃飯、逛街，未再逾矩。

法官審理後先就未給付款項指出，元配提出的協議書未包含雙方姓名簽署或任何可供辨識的個人資料，應不予採信，況且，若真要採信，協議書也僅約定「女護理師不得再與邱男往來，且應於106年2月底前離職，若違反，女護理師應給付元配懲罰性違約金1000萬元」等字眼，卻未提到22萬元，因此駁回此部分請求。

但法官依據邱姓醫師與女護理師出入境資料、元配提供的錄影畫面及截圖照片，得知兩人時而牽手、相互依偎、勾手及環肩等親密行為，認定女護理師已侵害元配配偶權，判應賠償20萬元精神撫慰金。

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